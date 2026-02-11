В России прибавка к пенсии многодетных матерей составила 2 тысячи

Глава Минтруда Антон Котяков сообщил, какой будет прибавка к пенсии матерям пяти и более детей.

После перерасчёта она составила в среднем 2 тыс. руб. Об этом Котяков сообщил на заседании комитета по социальной политике в Госдуме, пишет РИА Новости.

Летом 2025 г. Правительство внесло в Госдуму законопроект о перерасчёте размеров пенсий многодетным женщинам с учётом всех периодов ухода за ребёнком в возрасте до полутора лет. Ранее в страховой стаж включали период ухода за ребенком до полутора лет, но в сумме не более шести лет, то есть засчитывали уход лишь за четырьмя детьми.

С 2026 г. это ограничение снято, и пенсионерки, имеющие пятерых и более детей, стали получать увеличенные пенсии.