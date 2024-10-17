17 Октября 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Многодетным отцам-одиночкам могут дать право на досрочную пенсию

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о праве досрочного выхода на пенсию для многодетных отцов-одиночек.

Они предлагают установить право на досрочное назначение страховой пенсии по старости мужчинам, являющимся единственным родителем трех и более детей. Для отцов троих детей возраст составит 62 года, четырех - 61, пяти и более - 55, то есть предлагается предусмотреть такую же малопонятную неравномерность, как и для женщин, только на пять лет позже, поскольку мужчины выходят на пенсию на пять лет позже женщин.

Авторы отмечают, что многодетные отцы-одиночки остаются вне государственной поддержки в части досрочного назначения пенсий, хотя одной из приоритетных задач государства является поддержка материнства, отцовства и детства.

Для выхода на пенсию индивидуальный пенсионный коэффициент должен составлять не менее 30, а страховой стаж - не менее 15 лет. Выдвигается еще одно условие — осуществление ухода за детьми в течение восьми лет со дня приобретения статуса единственного родителя.

В России за многодетность досрочная пенсия предусмотрена только для матерей. Считается, что отцы этого не заслуживают. На эту особенность указывают многие просемейные организации, считая ее несправедливостью. В мае СРЗП внесла законопроект о досрочной пенсии для многодетных отцов. Но Правительство выступило против.

Теги: пенсия, многодетность


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