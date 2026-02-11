Лавров: Россия не получала план по Украине из 20 пунктов

План по Украине из 20 пунктов Россия не получала ни по официальным каналам, ни по неофициальным, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью проекту "Эмпатия Манучи".

"В Анкоридже мы нашли подходы, опиравшиеся на американскую инициативу, американские предложения - и которые открывали путь к миру", - сообщил министр.

По его словам, на основе договоренностей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, достигнутых на Аляске, можно было оперативно согласовать окончательный договор.

Последующие версии соглашения Лавров назвал "попытками изнасилования американской инициативы" со стороны Владимира Зеленского и его "патронов" из Британии, Германии, Франции, Прибалтики.

Ранее "Ведомости" сообщили, что одним из итогов переговоров России и США в Анкоридже, состоявшихся в августе 2025 г., стала готовность РФ к каким-то территориальным "компромиссам" (но не по статусу Донбасса) и по численности вооруженных сил Украины.

В ноябре президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности высказался о мирном плане США по Украине. По словам президента, у Москвы есть текст плана по урегулированию. Глава государства отметил, что новый мирный план Трампа может быть положен в основу окончательного урегулирования на Украине. Также Путин сообщил, что план США по урегулированию на Украине публично не обсуждался, только в общих чертах, и что Россия в ходе встречи в Анкоридже подтвердила, что несмотря на сложности, Москва согласна с предложениями американской стороны по урегулированию.