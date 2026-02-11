Супруги не смогут оформить разные льготные кредиты после развода, кроме как при рождении еще одного ребенка

В России супруги не смогут оформить разные льготные кредиты после развода, кроме как при рождении еще одного ребенка.

Как сообщила пресс-служба Минфина, даже в случае расторжения брака между супругами проверка будет выполняться, в том числе по данным детей (по СНИЛС), рождение которых выступило основанием для получения льготного кредита. В министерстве считают, что инициатива позволит предотвратить злоупотребления и сделать программу более адресной, сообщает РБК.

Новое правило обяжет семейные пары оформлять льготную ипотеку под 6% только в качестве созаемщиков по одному договору. Эта мера может трактоваться как "одна семья — одна льготная ипотека".

До 1 февраля семейные пары могли оформлять две ипотеки, если в сделке участвовал только один из супругов. Исключение делалось для случаев, если один из супругов не являлся российским гражданином.