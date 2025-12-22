Депутат Кошелев: Чтобы получить семейную ипотеку, надо стать созаемщиками

С 1 февраля предстоящего года семейная ипотека станет общей для супругов.

Новое правило, о котором заявил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, обяжет семейные пары оформлять льготную ипотеку под 6% только в качестве созаемщиков по одному договору. Эта мера может трактоваться как "одна семья — одна льготная ипотека". Она призвана ограничить количество потенциальных кредитов на одну семью и пресечь возможные злоупотребления.

Речь идет о ситуациях, когда супруги ранее могли взять два отдельных льготных кредита или участвовать в "донорских схемах". Как подчеркнул депутат, нововведение не позволит одному из супругов получить льготную ипотеку, если у второго она уже есть. При этом право на оформление комбинированной ипотеки у россиян сохранится, сообщает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что семейная ипотека на вторичное жилье будет распространяться на те российские города, где нет новостроек.