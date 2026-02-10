Екатеринбургский депутат предложил водить школьниковв на экскурсию в колонии

Депутат гордумы Екатеринбурга от партии "Единая Россия" Алексей Мещеряков предложил водить школьников на экскурсии в детские колонии в рамках профилактических работ. Такую инициативу он высказал начальнику УМВД Екатеринбурга Виктору Позняку.

Глава городской полиции идею оценил, рассказав, что им во время обучения показывали спецприемник. Но при этом добавил, что предложение лучше сделать свердловскому ГУФСИН.

Сотрудники полиции намерены устраивать рейды в школах, чтобы рассказывать подросткам от шестого класса и старше о последствиях вандализма и про новые виды мошенничества. Депутат Александр Колесников также предложил показывать детям фото покалеченных зацеперов, однако эту идею Позняк оставил без комментариев.