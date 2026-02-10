ФСБ: Задержан еще один соучастник покушения на генерала Алексеева

Задержан еще один соучастник покушения на генерал -лейтенанта Владимира Алексеева, сообщает ФСБ РФ.

Им оказался Павел Васин — сын ранее задержанного Виктора Васина. По версии силовиков, он обеспечивал своего отца и киллера Любомира Корбу транспортом для наружного наблюдения за военачальником и изъятия оружия из схрона.

Следователи установили, что Павел Васин приобрел средства технического контроля — видеорегистратор и трекер, которые использовались для слежки за российскими военными.

Васин уже дал признательные показания. Выяснилось, что пособники наблюдали не только за Алексеевым, но и за двумя сотрудниками Минобороны.

Ранее сообщалось, что исполнителя покушения на Алексеева Любомира Корбу задержали в Дубае и передали России. Также установлены пособники преступления - ими оказались двое граждан России - Виктор Васин 1959 года рождения и Зинаида Серебрицкая 1971 рождения. Васин был задержан в Москве, а Серебрицкая выехала на Украину.

Покушение произошло рано утром 6 февраля, когда Алекссев вышел из квартиры в доме на Волоколамском шоссе. Как сообщалось, преступник ранил генерала в руку и ногу, а когда тот пытался отобрать у него пистолет, еще и в грудь. Активное сопротивление военного не позволило нападавшему добить его. Сейчас Алексеев находится в больнице, он пришел в себя после операции.