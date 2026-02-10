Музаев: ИИ начнут использовать в школах для проверки контрольных

ИИ начнут использовать в школах для проверки контрольных работ. Об этом заявил ТАСС глава Рособнадзора Анзор Музаев.

Он сказал, что его ведомство совместно с "Яндексом" планирует совместную работу, чтобы облегчить работу учителя. Внедрение ИИ потребует долгой апробации, чтобы учителя и родители стали доверять этому.

Ранее он говорил, что ИИ уже давно используют для определения почерков и выявления подмен личности на ЕГЭ.

Проверка контрольных ИИ потребует их перевода в формат электронных тестов. Об этой цели заявлялось ранее. Юрист Анна Шабауэр много лет говорит о том, что власти поставили цель довести долю заданий в электронной форме для школьников, проверяемых с использованием ИИ, до 70% к 2030 году. Такие цифры содержатся в приказе Минцифры от 18.11.2020 №600. Эксперт отмечала, что идеологической базой цифровизации образования в России является форсайт-проект "Образование 2030. Дорожные карты будущего" от 2010 года, который предусматривает ликвидацию традиционных моделей образования. Швабауэр считает, что учителей будут просто заменять ИИ.

Министр "цифры" Максут Шадаев в 2021 году в Госдуме прямо сказал, что цифровизация образования нужна для замены недостающих учителей.

"У нас много малокомплектных школ, не хватает учителей... Огромное количество сельских школ не обеспечено учителями, здесь миллиарды не помогут. Таких денег нет. Чтобы привести учителей в сельские школы, дать им жилье и полный комплект учебных пособий, таких возможностей у нас нет", — признал чиновник.

Многие эксперты категорически возражают против перевода образования на рельсы ИИ, но власти продолжают процесс.