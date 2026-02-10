Самые возрастные депутаты Госдумы намерены баллотироваться вновь
Первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова в свои 88 лет хочет еще раз баллотироваться в депутаты Госдумы, пишут "Ведомости" со ссылкой на осведомленные источники. Депутатом она бессменно является с 2011 года – от партии "Единая Россия". Сейчас Терешкова один из старейших депутатов парламента.
Также, по данным издания, на выборы пойдет и самый старый депутат текущего созыва – бывший вице-мэр Москвы Владимир Ресин. 21 февраля ему исполнится 90 лет.