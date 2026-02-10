10 Февраля 2026
Общество В России
Фото: t.me/moscowcourts / пресс-служба московских судов общей юрисдикции

Подрядчик Минобороны потребовал от Тимура Иванова 405 млн рублей

Крупный строительный подрядчик Минобороны России, АО "Главное управление обустройства войск" (ГУОВ), предъявил к бывшему замминистру обороны Тимуру Иванову два требования на общую сумму более 405 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Требование в размере около 217 миллионов рублей основано на приговоре Мосгорсуда от 1 июля 2025 года, требование на сумму свыше 188 миллионов рублей – это "убытки, причиненные АО "ГУОВ" в результате ненадлежащего исполнения должником полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Оборонстрой".

Ранее Агентство по страхованию вкладов (АСВ), конкурсный управляющий обанкротившегося банка "Интеркоммерц", в деле о банкротстве Иванова предъявило к нему требование в размере более 3,9 миллиарда рублей.

В ноябре Арбитражный суд Москвы по заявлению банка ПСБ признал банкротом Иванова и открыл процедуру реализации его имущества. Суд счел обоснованными и включил в реестр требований кредиторов Иванова требования ПСБ в общем размере около 228 миллионов рублей. Из них 175 миллионов - основной долг по кредиту.

Теги: тимур иванов, минобороны


