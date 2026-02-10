"Версия 2.0". Мэром Екатеринбурга остался Алексей Орлов

Во вторник, 10 февраля, депутаты думы Екатеринбурга выбрали главу города. Им вновь стал Алексей Орлов.

В первый раз Орлов был назначен мэром уральской столицы в феврале 2021 года. Его полномочия градоначальника закончились в феврале нынешнего года. Сегодня депутаты собрались, чтобы выбрать нового главу из представленных трех кандидатов.

На сегодняшнем заседании присутствовали прежние главы Екатеринбурга – Аркадий Чернецкий, Александр Якоб, Евгений Порунов и Александр Высокинский. Евгения Ройзмана* (*физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России), занимавшего пост мэра с 2013 по 2018 годы, в зале не было.

Конкуренцию Алексею Орлову составляли член областной Общественной палаты Юлия Лаврикова и депутат Законодательного собрания региона Екатерина Есина. Первой из кандидатов с докладом выступала Есина. Она назвала символичным, что Екатеринбург был назван в честь Екатерины. По ее словам, за последние годы столица Урала стала одним из лучших городов страны. Однако Есина отметила и проблемные вопросы – рост стоимости жилья и ЖКХ, высокая стоимость продуктовой корзины, транспортная перегруженность и пробки, безопасность в отдельных районах и другие.

"Наш город – гордость Урала. Статус столицы региона накладывает большую ответственность", - заявила кандидат.

По ее словам, "сделано уже много, но еще недостаточно". В случае своего избрания мэром она обещает открытость власти в принятии решений, поддержку участников СВО, доступность медицины, стабилизацию тарифов ЖКХ и т.д.

"Я за людей, за справедливость", - заверила Екатерина Есина.

Далее слово взяла Юлия Лаврикова. Она также заявила, что по ряду позиций город занимает первые места, "уступая где-то Краснодару, где-то Казани". Однако по среднему возрасту автобусов Екатеринбург занимает 10-е место, а по снижению коэффициента миграционного прироста в городах-миллионниках – 13-е место.

Лаврикова призвала укреплять экономику, переходить от "хаотичной" к комплексной застройке, создавать условия для повышения демографии, развивать микрорайоны города. В случае избрания она собирается развивать Екатеринбург как опорный населенный пункт, повышать его бюджетную обеспеченность.

Последним перед депутатами выступил Алексей Орлов. Он представил программу "5Д. Версия 2.0" – "Движение, действие, достижения и результат, доступность, доверие". По его словам, цель – "сохранить набранный темп и совершить новый, еще более уверенный рывок в развитии".

Орлов обещает развивать транспортную сеть, обновлять парки, скверы, набережные и дворы, улучшать уличное освещение, строить детские сады и многое другое. И делать все это при участии жителей.

"Меньше бюрократии и больше человечности – вот наш запрос", - заявил с трибуны Орлов.

Он отметил, что сейчас перед городом стоят еще более сложные и ответственные задачи. По его словам, программа "5Д. Версия 2.0" – это план, который даст столице Урала толчок к дальнейшему развитию.

"Екатеринбург движется вперед, и мы обязательно продолжим этот путь", - заключил Алексей Орлов.

Депутат Виктория Ивачева от КПРФ заявила, что в партии поддержат "наиболее готового кандидата на должность главы". Кого она имеет ввиду, депутат не уточнила. Примечательно, что ранее в КПРФ отказались выдвигать своего кандидата на пост мэра Екатеринбурга, объяснив это тем, что "результат уже предрешен".

По итогам голосования Орлов сохранил свой пост. В первом туре "за" назначение его мэром проголосовали 32 депутата, один воздержался, а один не голосовал. За Есину проголосовал один депутат, за Лаврикову голос отдали два депутата. Во втором туре, где участвовали Юлия Лаврикова и Алексей Орлов, за первую никто не проголосовал, против выступили два, а воздержались 32. За Орлова проголосовали 33, один воздержался. Сразу после этого он был утвержден главой Екатеринбурга.

Стоит отметить, что церемония инаугурации главы Екатеринбурга состоится сегодня днем. Она пройдет в администрации города.