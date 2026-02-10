"Версия 2.0". Мэром Екатеринбурга остался Алексей Орлов

10 Февраля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Доктрина Трампа в действии

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Политика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

"Версия 2.0". Мэром Екатеринбурга остался Алексей Орлов

Во вторник, 10 февраля, депутаты думы Екатеринбурга выбрали главу города. Им вновь стал Алексей Орлов.
Читайте также:

В первый раз Орлов был назначен мэром уральской столицы в феврале 2021 года. Его полномочия градоначальника закончились в феврале нынешнего года. Сегодня депутаты собрались, чтобы выбрать нового главу из представленных трех кандидатов.

На сегодняшнем заседании присутствовали прежние главы Екатеринбурга – Аркадий Чернецкий, Александр Якоб, Евгений Порунов и Александр Высокинский. Евгения Ройзмана* (*физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России), занимавшего пост мэра с 2013 по 2018 годы, в зале не было.

Конкуренцию Алексею Орлову составляли член областной Общественной палаты Юлия Лаврикова и депутат Законодательного собрания региона Екатерина Есина. Первой из кандидатов с докладом выступала Есина. Она назвала символичным, что Екатеринбург был назван в честь Екатерины. По ее словам, за последние годы столица Урала стала одним из лучших городов страны. Однако Есина отметила и проблемные вопросы – рост стоимости жилья и ЖКХ, высокая стоимость продуктовой корзины, транспортная перегруженность и пробки, безопасность в отдельных районах и другие.

"Наш город – гордость Урала. Статус столицы региона накладывает большую ответственность", - заявила кандидат.

Вид на многоэтажные дома в центре Екатеринбурга(2025)|Фото: Накануне.RU

По ее словам, "сделано уже много, но еще недостаточно". В случае своего избрания мэром она обещает открытость власти в принятии решений, поддержку участников СВО, доступность медицины, стабилизацию тарифов ЖКХ и т.д.

"Я за людей, за справедливость", - заверила Екатерина Есина.

Далее слово взяла Юлия Лаврикова. Она также заявила, что по ряду позиций город занимает первые места, "уступая где-то Краснодару, где-то Казани". Однако по среднему возрасту автобусов Екатеринбург занимает 10-е место, а по снижению коэффициента миграционного прироста в городах-миллионниках – 13-е место.

Лаврикова призвала укреплять экономику, переходить от "хаотичной" к комплексной застройке, создавать условия для повышения демографии, развивать микрорайоны города. В случае избрания она собирается развивать Екатеринбург как опорный населенный пункт, повышать его бюджетную обеспеченность.

Алексей Орлов, Анна Гурарий(2025)|Фото: Накануне.RU

Последним перед депутатами выступил Алексей Орлов. Он представил программу "5Д. Версия 2.0" – "Движение, действие, достижения и результат, доступность, доверие". По его словам, цель – "сохранить набранный темп и совершить новый, еще более уверенный рывок в развитии".

Орлов обещает развивать транспортную сеть, обновлять парки, скверы, набережные и дворы, улучшать уличное освещение, строить детские сады и многое другое. И делать все это при участии жителей.

"Меньше бюрократии и больше человечности – вот наш запрос", - заявил с трибуны Орлов.

Он отметил, что сейчас перед городом стоят еще более сложные и ответственные задачи. По его словам, программа "5Д. Версия 2.0" – это план, который даст столице Урала толчок к дальнейшему развитию.

"Екатеринбург движется вперед, и мы обязательно продолжим этот путь", - заключил Алексей Орлов.

Депутат Виктория Ивачева от КПРФ заявила, что в партии поддержат "наиболее готового кандидата на должность главы". Кого она имеет ввиду, депутат не уточнила. Примечательно, что ранее в КПРФ отказались выдвигать своего кандидата на пост мэра Екатеринбурга, объяснив это тем, что "результат уже предрешен".

По итогам голосования Орлов сохранил свой пост. В первом туре "за" назначение его мэром проголосовали 32 депутата, один воздержался, а один не голосовал. За Есину проголосовал один депутат, за Лаврикову голос отдали два депутата. Во втором туре, где участвовали Юлия Лаврикова и Алексей Орлов, за первую никто не проголосовал, против выступили два, а воздержались 32. За Орлова проголосовали 33, один воздержался. Сразу после этого он был утвержден главой Екатеринбурга.

Стоит отметить, что церемония инаугурации главы Екатеринбурга состоится сегодня днем. Она пройдет в администрации города.

Теги: Орлов, мэр, депутаты, глава, назначение, Екатеринбург


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 16.01.2026 13:05 Мск Орлов и другие: на пост главы Екатеринбурга осталось три претендента
Ранее 14.01.2026 13:10 Мск Из шести претендентов на пост главы Екатеринбурга осталось четверо
Ранее 13.01.2026 10:53 Мск Кандидаты на пост мэра Екатеринбурга пройдут собеседования
Ранее 11.12.2025 16:07 Мск Кандидатов на пост мэра Екатеринбурга будут рассматривать в два этапа
Ранее 08.12.2025 13:50 Мск "Результат предрешен": в КПРФ не будут выдвигать кандидата на пост мэра Екатеринбурга

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети