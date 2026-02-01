01 Февраля 2026
Происшествия В России Москва Московская область
Фото: Накануне.RU

Пациент с предварительным диагнозом "оспа обезьян" госпитализирован в Домодедово

В Домодедовскую больницу госпитализирован пациент с предварительным диагнозом "оспа обезьян". Об этом сообщает пресс-служба Домодедовской больницы.

По данным медиков, госпитализирован один пациент с катаральными явлениями. Проводятся необходимые диагностические исследования для подтверждения или исключения диагноза. Совместно с территориальными органами Роспотребнадзора проводятся соответствующие изоляционные мероприятия.

Накануне Telegram-каналы сообщили, что в Одинцовском районе выявлены случаи с подозрением на заболевание оспой обезьян. За медицинской помощью обратился мужчина с высыпаниями на коже лица и высокой температурой. Врачи заподозрили опасную инфекцию и приняли меры изоляции. Пациент и его сопровождающий были госпитализированы, их состояние оценивается как средней тяжести. Проводится тщательная диагностика для уточнения диагноза, также опрошены контактные с больными лица. В здании медучреждения запланирована дезинфекция.

Обезьянья оспа - инфекционное заболевание животных и человека, характеризующееся лихорадкой, общей интоксикацией и появлением сыпи. Возбудитель - вирус, относящийся к семейству поксвирусов. Впервые был выделен в 1958 году от больных обезьян. По своей структуре и свойствам сходен с вирусом оспы человека. Передача инфекции происходит преимущественно воздушно-капельным путём при длительном личном контакте, что подвергает наибольшему риску инфицирования членов семьи человека с острым случаем заболевания.

Теги: оспа обезьян, пациент


Развитие сюжета:

Ранее 01.02.2026 14:16 Мск Роспотребнадзор начал эпидемическое расследование случаев возможной обезьяньей оспы в Подмосковье

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 31.01.2026 20:22 Мск В Подмосковье госпитализировали пациентов с подозрением на оспу обезьян

