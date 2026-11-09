Telegraph: Макрону сделали бункер для спасения от граждан

У президента Франции Эммануэля Макрона есть план эвакуации в секретный бункер за пределами Парижа на случай захвата или штурма Елисейского дворца. Разработка плана побега началась после протестов "желтых жилетов" в 2018 году, то есть как только Макрон стал президентом, пишет британское издание The Telegraph.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечает, что бункер построили "для защиты от своих собственных граждан".

Власти Франции готовятся также к возможным беспорядкам, диверсиям и кибератакам во время президентских выборов 2027 года (первый тур назначен на 18 апреля). Спецслужбы и полиция Парижа изучают сценарии защиты государственных объектов и работы в условиях масштабных атак. Причем риски протестов связаны с любым исходом голосования: победа правого "Национального объединения" и Марин ле Пен может вызвать протесты оппозиции, а победа левого политика Жан-Люка Меланшона — сопротивление части полиции и правой оппозиции.

Рейтинг Макрона опустился до неприлично низких значений: его работой недовольны более 80% французов. А страну осенью охватили массовые протесты, переросшие в погромы. В этих условиях власти взялись за ужесточение контроля над соцсетями.