В Армении обыскивают квартиры Самвела и Нарека Карапетянов
В Армении прошли обыски в жилищах лидера партии "Сильная Армения" Самвела Карапетяна и руководителя парламентской фракции Нарека Карапетяна.
Об этом сообщила пресс-секретарь партии Агавни Сукиасян. Причины не названы, пишет ТАСС.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян захотел национализировать имущество компании российского предпринимателя, главы группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна. Речь идет о ЗАО "Электрические сети Армении".