В Армении обыскивают квартиры Самвела и Нарека Карапетянов

Об этом сообщила пресс-секретарь партии Агавни Сукиасян. Причины не названы, пишет ТАСС.

В Армении прошли обыски в жилищах лидера партии "Сильная Армения" Самвела Карапетяна и руководителя парламентской фракции Нарека Карапетяна.



