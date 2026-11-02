02 Ноября 2026
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Общество В России
Фото:Накануне.RU

В России с 2027 года ужесточат контроль за аттракционами

В России начнут действовать новые правила работы аттракционов с 1 марта 2027 года - закон подписал президент Владимир Путин. Цель - сделать индустрию развлечений безопаснее.

Каждый аттракцион придется регистрировать: этим займется компания‑эксплуатант, а процедуру проведет региональный Гостехнадзор. Он выдаст свидетельство и регистрационный знак, а данные внесут в единую федеральную информационную систему (ФГИС).

Техническое освидетельствование нужно проходить минимум раз в год, а также после перевозки, ремонта или изменения конструкции. На процедуру дадут не больше 21 рабочего дня. Зампред Комитета Госдумы по экономической политике Алексей Говырин пояснил, что инспекторы будут требовать конкретных подтверждений исправности техники - расплывчатых формулировок больше не примут.

Работать на аттракционах, которые не зарегистрировали, не проверили или у которых закончился ресурс, запретят. При угрозе жизни и здоровью людей контролирующие органы смогут сразу остановить работу объекта.

Для владельцев вводят единые правила: госпошлину возьмут один раз - от 3 500 до 13 000 рублей в зависимости от класса риска. Это избавит бизнес от ежегодных платежей.

Нормы коснутся только аттракционов классов риска RB‑1-RB‑3. Детские площадки, канатные дороги, спортивное оборудование и объекты с минимальным риском (RB‑4) под закон не попадают.

Отвечать за исправность будет владелец: он обязан следить за техникой, после простоя или разборки провести диагностику, а при выявлении проблем - не только отключить аттракцион, но и оградить опасную зону.

Освидетельствование смогут проводить только аккредитованные организации - это гарантия безопасности для посетителей.

Ранее госдума приняла закон "Об аттракционах", который вводит единые правила проектирования, эксплуатации и контроля технического состояния каруселей и колес обозрения: теперь в каждом регионе создадут информационные системы для учета аттракционов, а у каждого объекта появится электронный паспорт с полной историей.

Теги: аттракционы, контроль, учет


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