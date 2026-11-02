Суд досрочно открыл детсад №72 в Екатеринбурге после вспышки норовируса

МБДОУ детский сад №72 на Соболева, 17 в Екатеринбурге досрочно открыли после вспышки норовируса. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Напомним, что на прошлой неделе Академический районный суд приостановил деятельность детсада на 30 суток. При проверке Роспотребнадзор выявил санитарные нарушения, которые и привели к заболеванию детей. Среди них:

Нарушения в холодильном оборудовании: на полках имеются следы загрязнений и дефекты покрытия;

Использование неисправного инвентаря: в овощном и мясо-рыбном цехах применялись разделочные доски с трещинами, сколами и зазубринами;

Отсутствие маркировки: на пяти поварешках для раздачи пищи не было маркировки и мерной метки;

Нарушение условий хранения: на коробке с яйцами в холодильнике отсутствовала информация об условиях хранения и сроках годности продукта.

Нарушения показали, что в организации санитарного режима детсада произошел сбой, который создавал реальную угрозу дальнейшего распространения инфекционного заболевания среди детей и персонала.

Сегодня руководство детского сада, а также специалисты Роспотребнадзора смогли доказать суду, что все замечания были устранены в полном объеме и риски для здоровья детей и сотрудников более не фиксируются. Судья удовлетворила ходатайство МБДОУ "Детский сад № 7" и разрешила возобновить работу дошкольного учреждения.