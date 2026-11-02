Из Екатеринбурга начинают летать чартеры в Таиланд и на Шри-Ланку

Авиакомпания AZUR air будет выполнять чартерные рейсы из Екатеринбурга в Таиланд и на Шри-Ланку. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово.

Обе полетные программы стартуют в начале ноября. Сезонная программа полетов на Пхукет начнется 3 ноября. Рейсы будут выполняться с частотой два раза в 12 дней.

Полеты на Шри-Ланку возобновятся 7 ноября с частотой два рейса в 12 дней. В этом сезоне самолеты AZUR air будут прибывать в международный аэропорт Маттала в Хамбантоте. Ранее авиакомпания выполняла рейсы в Коломбо. На обоих направлениях будут задействованы самолеты Boeing-767.

Напомним, ранее в аэропорту Екатеринбурга назвали новые направления в осенне-зимнем расписании.