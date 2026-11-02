В Positive Technologies заподозрили атаку ИИ‑агентов на российскую компанию

Эксперты Positive Technologies сообщили о вероятной атаке автономных ИИ‑агентов на российскую организацию. Об этом написала "Газета.Ru" со ссылкой на пресс‑службу компании.

Денис Гойденко из Positive Technologies отметил, что раньше ИИ применяли лишь на отдельных этапах атак, а этот случай - первый, когда весь процесс (в том числе в средах Linux и Windows) мог пройти без участия человека.

По данным аналитиков, злоумышленники за несколько часов захватили более 10 узлов корпоративной сети: начали с внешнего сервиса, добрались до важных систем и вывезли конфиденциальные данные.

Атака отличалась высокой скоростью: на серверах с интервалом в несколько секунд запускались десятки скриптов, а нужные инструменты создавали и подстраивали прямо во время взлома. При этом система быстро исправляла ошибки в командах или выбирала другой путь.

В Positive Technologies считают, что такая динамика может указывать на работу ИИ‑агентов, но полностью исключить участие человека пока нельзя.

Эксперты предупреждают: подобные атаки усложнят расследование инцидентов, ведь автоматизированные системы за минуты делают то, на что у человека ушли бы часы. По словам Гойденко, из‑за таких угроз нужно менять подходы к защите: средства безопасности должны не только фиксировать подозрительную активность, но и быстро анализировать ее, останавливая атаку на ранних этапах.

В 2026 году Роскомнадзор в пилотном режиме протестирует новую систему для выявления кибератак - ее построят на базе Национальной системы противодействия DDoS‑атакам (НСПА); специалисты ЦМУ ССОП будут использовать технические средства противодействия угрозам (ТСПУ), чтобы оперативно блокировать источники атак внутри России.