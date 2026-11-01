Проигравший выборы президента Бразилии Болсонару сможет "оставаться в США, сколько захочет"

Проигравший выборы президента Бразилии Флавиу Болсонару уехал в США. По словам президента этой страны Дональда Трампа, южноамериканский политик "сможет оставаться в стране столько, сколько захочет".

Президент США добавил, что не планирует встречаться с Болсонару, пишет РИА Новости.

Ранее один из основателей левоцентристской Партии трудящихся Лула да Силва, бывший президентом Бразилии в 2003-2010 гг., а также с 2023 г., вновь избран на этот пост. Он стал первым кандидатом в истории страны, одержавшим победу после поражения в первом туре. За него отдали свои голоса почти 52% избирателей.

Его оппонент, сенатор от Либеральной партии, ультраправый политик Флавиу Болсонару, победивший в первом туре выборов 2026 года, во втором туре получил поддержку 48% бразильцев. При этом временами Болсонару опережал да Силву. Последнего уже поздравили с победой лидеры Кубы, Мексики и Уругвая.