03 Ноября 2026
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Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

Проигравший выборы президента Бразилии Болсонару сможет "оставаться в США, сколько захочет"

Проигравший выборы президента Бразилии Флавиу Болсонару уехал в США. По словам президента этой страны Дональда Трампа, южноамериканский политик "сможет оставаться в стране столько, сколько захочет".

Президент США добавил, что не планирует встречаться с Болсонару, пишет РИА Новости.

Ранее один из основателей левоцентристской Партии трудящихся Лула да Силва, бывший президентом Бразилии в 2003-2010 гг., а также с 2023 г., вновь избран на этот пост. Он стал первым кандидатом в истории страны, одержавшим победу после поражения в первом туре. За него отдали свои голоса почти 52% избирателей.

Его оппонент, сенатор от Либеральной партии, ультраправый политик Флавиу Болсонару, победивший в первом туре выборов 2026 года, во втором туре получил поддержку 48% бразильцев. При этом временами Болсонару опережал да Силву. Последнего уже поздравили с победой лидеры Кубы, Мексики и Уругвая.

Теги: Флавиу Болонару, США


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