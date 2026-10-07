В Кунгуре следователи устанавливают обстоятельства падения 13-летнего ребенка со скалы

В Кунгуре следователи устанавливают обстоятельства падения 13-летнего ребенка со скалы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Предварительно установлено, что 5 октября ребенок забрался на скалу, расположенную вблизи города Кунгура Пермского края. В результате собственных неосторожных действий мальчик сорвался и упал на землю с высоты около 20-ти метров.

Пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь в условиях стационара.



Следователем проведен осмотр места происшествия, проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.