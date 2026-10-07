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Фото: Telegram-канал Лиды Мониавы

Прекращено уголовное преследование главы фонда и хосписа "Дом с маяком"

СКР прекратил уголовное дело о распространении фейков об армии России против основательницы фонда и одноименного хосписа "Дом с маяком" Лиды Мониавы.

Решение принято на основании результатов экспертизы, назначенной самим следствием. Дело московские следователи планировали отправить в суд ещё в конце сентября, но на прошлой неделе оно неожиданно было истребовано в центральный аппарат ведомства. О прекращении уголовного дела рассказал "Ъ" адвокат фигурантки Михаил Бирюков. Он добавил, что пока не получил официального постановления, так как оно было направлено ему по почте.

По данным следствия, фигурантка якобы публично распространила заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ против мирного населения Украины в telegram-канале под видом достоверных сообщений. 3 сентября Симоновский суд Москвы вынес Мониаве меру пресечения в виде запрета определенных действий, который включает в себя запрет на пользование интернетом, выход из дома после 20.00 и до 08.00, а также невозможность общаться со свидетелями по делу.

Теги: Лида Мониава, Дом с маяком, уход, суд


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