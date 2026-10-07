FLORA представила клип на песню на стихи уральского поэта Бориса Рыжего

Певица FLORA представила видеоклип на песню "Приобретут всеевропейский лоск", написанную на стихи уральского поэта Бориса Рыжего.

Работа стала частью проекта "Рыжий. Над домами" строительного холдинга "Атом", кинокомпании Red Pepper Film и музыкального лейбла UP!UP!UP!. Проект показывает Свердловск-Екатеринбург глазами поэта.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе холдинга, для визуального решения команда выбрала нейросети. Они помогли создать атмосферу сна с элементами арт-хауса и лиминальных пространств, в которой при этом узнаются исторические здания, парки и другие места Екатеринбурга.

"В клипе певицы FLORA на стихи Бориса Рыжего знакомые улицы, здания и парки превращаются в пространство между сном и реальностью. Для нее этот сон, в том числе, возвращение на Вторчермет – район, где она выросла и откуда когда-то хотела уехать навсегда. Спустя несколько лет она смотрит на знакомые места уже без желания сбежать, а с попыткой увидеть в них часть своей истории – красоту, силу и поэзию Рыжего", - отмечают авторы проекта.

"Над домами" – это трибьют-альбом и серия видеоклипов, созданных музыкантами новой волны. Релиз альбома и первых клипов, Антохи МС и Славы КПСС, состоялся 8 сентября, в день рождения поэта.

Также в сентябре группа "Перемотка" представила свой видеоклип на песню "Над домами", написанную на стихи Бориса Рыжего.