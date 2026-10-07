Крупнейший нефтетрейдер Запада заявил об истощении запасов доступной нефти

Запасы нефти в западных странах практически исчерпаны из-за войны с Ираном, заявил глава крупнейшего в мире независимого нефтетрейдера в мире Vitol Рассел Харди на форуме по энергетической разведке в Лондоне.

Он считает, что сильная напряженность сохранится и зимой, так как "в западных странах больше нет резервов, которые можно было бы использовать", сообщает Bloomberg.

Страны G7 и их союзники на прошлой неделе объявили о выделении 100 млн баррелей нефти из аварийных резервов после того, как администрация президента США Дональда Трампа усилила давление на Европу с требованием активизировать усилия по сдерживанию роста цен на дизельное топливо. Харди отметил, что детали этого решения не до конца ясны.

Глава крупнейшего в мире поставщика сырой нефти Saudi Aramco Амин Нассер признал, что мировые запасы доступной нефти "пугающе малы", что чревато сильнейшим кризисом, если Ормузский пролив не будет открыт. Из-за ситуации на Ближнем Востоке в настоящее время доступно менее 10% от мировых запасов нефти.

В конце сентября агентство Reuters сообщило, что запасы сырой нефти в Стратегическом нефтяном резерве США (SPR) снизились до минимального уровня с 1982 года. Запасы топлива в Европе также упали до минимального уровня с 2022 года. Американские нефтяные гиганты заявили о начале "великого топливного кризиса". При этом НПЗ США работают на пределе возможностей, чтобы хоть как-то снизить цены.