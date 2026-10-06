В Сириусе временно закрыли пляжи из-за возгорания танкера в Чёрном море

В акватории Чёрного моря произошло возгорание танкера. В целях безопасности граждан пляжи федеральной территории Сириус временно закрыты. Об этом сообщил глава администрации ФТ "Сириус" Дмитрий Плишкин в своём Telegram-канале, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Совместно с Росгидрометом ведётся постоянный мониторинг состояния воды и воздуха. Жителей и гостей федеральной территории просят воздержаться от длительного пребывания на улицах и по возможности не открывать окна в помещениях.

О результатах мониторинга будут систематически информировать.