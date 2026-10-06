08 Октября 2026
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

В России состоялись первые сделки с цифровой валютой через регулируемых посредников

С 5 октября 2026 года в стране заработали правила допуска цифровых депозитариев, криптообменников и операторов информационных систем на рынок цифровых активов. В этот же период участники финансового рынка начали регистрироваться в реестрах Банка России и проводить первые сделки с цифровой валютой: например, брокер ВТБ 6 октября провел пилотную сделку со стейблкоинами для клиентов — юридических лиц через созданный на базе депозитария банка цифровой депозитарий.

Как сообщила руководитель депозитария ВТБ Ольга Ким, расчеты по сделке прошли по цифровым счетам Цифрового депозитария, созданного на базе Депозитария ВТБ, а доступ в блокчейн был осуществлен через вышестоящий цифровой депозитарий.

Для участников рынка установлены требования к собственным средствам: новый участник рынка, который будет вести учет криптовалют и цифровых прав, должен иметь минимальный капитал от 50 до 250 млн рублей. По данным Банка России, в реестр цифровых депозитариев и организаций, осуществляющих обмен цифровых валют, помимо ВТБ, уже включены и другие финансовые и инфраструктурные организации.

Теги: криптоактивы, втб, сделка


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