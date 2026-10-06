В Екатеринбурге отопление включили в 98,3% многоквартирных домов

По данным на 6 октября в Екатеринбурге отопление запущено в 98,3% многоквартирных домов. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Также на данный момент тепло включили в 458 детских садах, 198 школах и 193 учреждениях здравоохранения. Как пояснили в мэрии, в оставшихся домах отопление пока отсутствует из-за аварийных ситуаций. Работы выполняются в зависимости от характера неисправности.

"При возникновении вопросов по запуску отопления жителям следует в первую очередь обращаться в управляющую организацию или ТСЖ. Также получить информацию можно в городской Единой дежурно-диспетчерской службе по телефонам 304-12-05 и 304-12-08. По этим же номерам необходимо сообщать об аварийных ситуациях", - отметили в администрации.

Напомним, отопительный сезон-2026/27 годов стартовал в уральской столице 15 сентября. Предполагалось, что к 30 сентября город должен был быть полностью подключен к теплу.