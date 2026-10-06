Железнодорожный туризм способствует росту турпотока в города Челябинской области

В рамках «Недели туризма» тематический поезд из Самары доставил путешественников на Южный Урал, сообщает пресс-центр АНО «Центр проектного развития» Челябинской области.

Особенностью тура стала свобода выбора: благодаря трем параллельным программам – «Урал-Мастер: Миасс и Златоуст», «Урал – впечатлять в нашей природе: Таганай, Тургояк и остров Веры» и «Блистательный Златоуст» – организаторам удалось комфортно разделить большой поток туристов и показать ключевые достопримечательности региона в наиболее удобном для каждого формате.

Все три маршрута охватили золотоносную историю города Миасса, мастерство златоустовских оружейников, сказы Павла Бажова, древние мегалиты и горные панорамы национального парка «Таганай».

Так часть путешественников смогла погрузиться в атмосферу уральской «золотой лихорадки» XIX века, лучше узнать оружейные традиции края. Гости из Самары прогулялись по миасским особнякам золотопромышленников, посетили восстановленную купеческую усадьбу с Музеем пельменя. Побывали на территории оружейной слободы «АиРовка» и на Златоустовской оружейной фабрике. Прогулялись по горному парку имени Бажова со скульптурами персонажей его сказов и 9,5-метровой стелой из самоцветов Челябинской области (яшмы, флюорита, мрамора). Программа предусматривала и прогулку под парусом по озеру Тургояк, посещение острова Веры с мегалитами в возрасте более 5,5 тысяч лет и старообрядческими скитами.

Для всех участников поездки организовали праздничный ужин в ресторации «Счастливый кузюк». Здесь прошла дегустация аутентичной уральской кухни: гостям подавали пельмени с щукой и косулей, вареники с редькой, заячьи почки, статинный русский суп – калью, черемуховый торт с иван-чаем.

После завершения экскурсионной и гастрономической программ все три группы туристов отправились на ж/д вокзалы Златоуста и Миасса, чтобы закончить свое путешествие в Самаре.

Благодаря железнодорожному туризму и туроператорам турпоток в города Челябинской области год от года возрастает. Поездки, которые длятся от одного до двух дней, являются довольно востребованными. По отзывам туроператоров, люди выбирают такой формат досуга, потому что хотят лучше узнавать родной край, получать яркие впечатления от поездок, не откладывая эту возможность на период ежегодных отпусков.