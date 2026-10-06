08 Октября 2026
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Образование В России
Фото: Накануне.RU

Предложение Фадеева сократить школьную программу вызвало резкую критику

Председатель СПЧ Валерий Фадеев предложил сократить некоторые курсы школьной программы на 20-30%. Это вызвало резкую критику. Блогер Юрий Подоляка заявил, что "сокращать надо, но не это", и не трогать математику, физику и химию, которые упомянул глава СПЧ.

"Надо сокращать чиновников, которые вместо того, чтобы реально помогать нашему образованию выйти из кризиса, несут всякую ахинею", - написал он, заподозрив Фадеева в некомпетентности или же злом умысле.

Блогер Сергей Колясников высказал мнение, что "некоторые деятели наверху - откровенные агенты влияния".

Учитель Михаил Богданов считает, что подобные инициативы чреваты тем, что именно ценное выкинут, а какую-нибудь "финансовую грамотность" оставят. Так, предложение самого Фадеева о защите учителя от хулиганов оценкой за поведение выхолощено в пустую формальность.

Ранее Фадеев уже говорил, что школьную программу можно сократить без потери качества на 20-25%. При этом большинство экспертов согласно с тем, что программы перегружены лишним материалом при одновременной нехватке часов на его изучение. А нынешние программы и учебники крайне непоследовательные и путаные.

Глава СПЧ уверен, что можно взять небольшие, но качественные и проверенные учебники прошлых лет и учить по ним, а не писать постоянно новые. Например, в математике знаменитый тонкий учебник А.П. Киселева так и не был превзойден.

Теги: фадеев, школа, образование


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