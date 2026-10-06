Пермяка наказали за продажу экстремистской литературы на вокзале

На привокзальной площади станции "Пермь-2" в минувшую пятницу задержали 57-летнего местного жителя, который продал книгу экстремистской тематики за 2 тыс. 300 рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Пермского ЛО МВД России.

Полицейские задержали пермяка и доставили в дежурную часть. Печатное издание изъяли и направили на экспертизу. По её результатам установили: рукопись относится к перечню экстремистских материалов и включена в список запрещённой на территории России литературы.

В разговоре с полицейскими ранее не имевший проблем с законом мужчина пояснил, что владеет большой домашней библиотекой и не знает содержания всех книг. Коллекцию он собирал долго, а эту книгу купил много лет назад и не подозревал, что она относится к экстремистской литературе.

В отношении пермяка составили административный протокол по ст. 20.29 КоАП РФ (производство и распространение экстремистских материалов). 3 октября Дзержинский районный суд Перми назначил мужчине наказание в виде административного ареста на пять суток.