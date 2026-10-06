06 Октября 2026
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Фото: Накануне.RU

Энергетики Сургута устраняют последствия мокрого снега: дачники остались без света

В Сургуте энергетики СГЭС всю ночь в усиленном режиме ликвидировали последствия первого снегопада. Мокрый снег налипал на деревья с ещё не опавшей листвой, ветви и стволы не выдерживали нагрузки и падали на линии электропередачи, обрывая провода. Из-за этого частично нарушилось электроснабжение в нескольких дачных посёлках города. Об этом Накануне.RU сообщили в Сургутских городских электрических сетях.

Специалисты оперативно-выездных бригад искали места повреждений и переводили нагрузки на резервные вводы. Сейчас компания продолжает устранять локальные нарушения в садово-огороднических товариществах. Количество ремонтных бригад и спецтехники увеличено. Аварийно-восстановительные работы ведутся непрерывно и не прекратятся, пока свет не вернётся ко всем потребителям.

Энергетики напоминают о правилах безопасности: запрещается приближаться к оборванным, провисшим или лежащим на земле проводам ближе чем на восемь метров и пытаться самостоятельно устранить повреждения. При обнаружении опасного объекта следует оставаться на безопасном расстоянии и сообщить в диспетчерскую службу СГЭС и ЕДДС Сургута.

Теги: мокрый снег, энергетики


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