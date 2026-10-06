На Урале проходят крупнейшие учения по ликвидации аварии на АЭС

06 Октября 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Из-за чего медведи выходят к людям?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: пресс-служба Белоярской АЭС

На Урале проходят крупнейшие учения по ликвидации аварии на АЭС

На Белоярской АЭС проходят крупнейшие в УрФО и атомной отрасли страны комплексные противоаварийные учения – КПУ-2026.

"Мероприятия такого масштаба проводятся раз в год на одной из АЭС России. Их цель – отработка совместных действий по условной защите персонала АЭС и населения города, проверка эффективности мероприятий по предупреждению и ликвидации нештатных ситуаций", – рассказали Накануне.RU в пресс-службе БАЭС.

Комплексные противоаварийные учения на Белоярской АЭС(2026)|Фото: пресс-служба Белоярской АЭС

Учения проходят 6 и 7 октября с участием свыше 1 тыс. человек, среди которых: сотрудники БАЭС, специалисты кризисного центра "Росэнергоатома" и группы оказания помощи атомным станциям (ОПАС), аварийно-технического центра Росатома, войска радиационной, химической и биологической защиты Министерства обороны, полиция, спасатели, медики ФМБА, а также представители органов власти Свердловской области и Заречного.

Комплексные противоаварийные учения на Белоярской АЭС(2026)|Фото: пресс-служба Белоярской АЭС

В таких учениях обычно используются сценарии, объединяющие множество неблагоприятных событий. Например, природные катаклизмы вместе с отказом важных систем безопасности энергоблоков. Сотрудникам АЭС необходимо отработать свои действия по локализации и ликвидации условной аварии, эвакуации гражданских, тушению пожаров и разбору завалов. Кроме того, на тренажерах энергоблоков № 3 и 4 Белоярской АЭС будет смоделирована условная многоблочная авария, с которой работники также должны справиться в кратчайшие сроки.

Комплексные противоаварийные учения на Белоярской АЭС(2026)|Фото: пресс-служба Белоярской АЭС

"Часть учебных мероприятий пройдет на территории Заречного. Жители могут услышать звуки сирен и громкоговорителей системы оповещения, увидеть перемещение групп людей в экипировке, передвижение по улицам и дорогам пожарной и военной спецтехники, развёртывание в черте города пунктов дезактивации и санобработки, выполнение учебных действий по укрытию и эвакуации населения. Просим сохранять спокойствие и не прерывать занятия", – подчеркнул директор Белоярской АЭС Юрий Носов.

Энергоблоки Белоярской АЭС во время учений будут эксплуатироваться в штатном режиме, никаких вмешательств в их работу не запланировано.

На учениях присутствуют 10 иностранных наблюдателей из Беларуси и Казахстана, которые, как представители стран с развивающейся атомной энергетикой, перенимают российский опыт реагирования в нештатных ситуациях.

Теги: Белоярская АЭС, КПУ, учения


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети