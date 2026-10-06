На Урале проходят крупнейшие учения по ликвидации аварии на АЭС

На Белоярской АЭС проходят крупнейшие в УрФО и атомной отрасли страны комплексные противоаварийные учения – КПУ-2026.

"Мероприятия такого масштаба проводятся раз в год на одной из АЭС России. Их цель – отработка совместных действий по условной защите персонала АЭС и населения города, проверка эффективности мероприятий по предупреждению и ликвидации нештатных ситуаций", – рассказали Накануне.RU в пресс-службе БАЭС.

Учения проходят 6 и 7 октября с участием свыше 1 тыс. человек, среди которых: сотрудники БАЭС, специалисты кризисного центра "Росэнергоатома" и группы оказания помощи атомным станциям (ОПАС), аварийно-технического центра Росатома, войска радиационной, химической и биологической защиты Министерства обороны, полиция, спасатели, медики ФМБА, а также представители органов власти Свердловской области и Заречного.

В таких учениях обычно используются сценарии, объединяющие множество неблагоприятных событий. Например, природные катаклизмы вместе с отказом важных систем безопасности энергоблоков. Сотрудникам АЭС необходимо отработать свои действия по локализации и ликвидации условной аварии, эвакуации гражданских, тушению пожаров и разбору завалов. Кроме того, на тренажерах энергоблоков № 3 и 4 Белоярской АЭС будет смоделирована условная многоблочная авария, с которой работники также должны справиться в кратчайшие сроки.

"Часть учебных мероприятий пройдет на территории Заречного. Жители могут услышать звуки сирен и громкоговорителей системы оповещения, увидеть перемещение групп людей в экипировке, передвижение по улицам и дорогам пожарной и военной спецтехники, развёртывание в черте города пунктов дезактивации и санобработки, выполнение учебных действий по укрытию и эвакуации населения. Просим сохранять спокойствие и не прерывать занятия", – подчеркнул директор Белоярской АЭС Юрий Носов.

Энергоблоки Белоярской АЭС во время учений будут эксплуатироваться в штатном режиме, никаких вмешательств в их работу не запланировано.

На учениях присутствуют 10 иностранных наблюдателей из Беларуси и Казахстана, которые, как представители стран с развивающейся атомной энергетикой, перенимают российский опыт реагирования в нештатных ситуациях.