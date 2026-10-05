В Москве подорожали квартиры массового сегмента

В Москве за год на треть выросла средняя стоимость объекта новостроек массового сегмента.

Средняя стоимость лота новостроек массового сегмента составила 20,9 млн руб., что на 2,5% больше, чем в августе (20,4 млн руб.). За год показатель увеличился на 29,8% с 16,1 млн руб.

В первую очередь, это происходит из-за того, что быстрее всего раскупают самые бюджетные квартиры и апартаменты, а также из-за уменьшения объема предложения комфорт-класса в столице, пишет ТАСС.