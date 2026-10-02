Армия России разгромила в Киеве мост через Днепр

Армия России ударила на Украине по объектам портовой, энергетической инфраструктуры и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Это сделано с помощью беспилотников.

В Киеве уничтожен автожелезнодорожный мост через Днепр. По нему шли переброска войск и поставки военных грузов в интересах группировок ВСУ на Донбассе, сказано в сообщении Минобороны РФ.

Также в результате ударов в Киевской области перестала работать электроподстанция Киевская (населенный пункт Наливайковка). По ней шла электроэнергия для объектов военно-промышленного комплекса.

В Одесской области разгромлены производственно-промышленный комплекс в порту Измаил, обеспечивавший приём, хранение и транспортировку военных грузов и топлива для нужд ВСУ. На переходе морем в акватории Чёрного моря поражён сухогруз, доставлявший в порт Одесса военное имущество и грузы двойного назначения для ВСУ, сообщает Минобороны России.