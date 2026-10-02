Карантин в больнице под Иркутском: у пациента заподозрили опасную инфекцию

В одной из больниц Шелеховского района Приангарья ввели карантин. Все из‑за того, что у пациента заметили симптомы особо опасной инфекции.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказал, что по этому поводу собрали внеочередное заседание санитарно‑противоэпидемической комиссии. В нём участвовала главный санитарный врач России Анна Попова.

Роспотребнадзор уже проводит в регионе противоэпидемиологические мероприятия. Специалисты утвердили оперативный план действий.

Медики следят за всеми, кто мог контактировать с заболевшим. Сейчас у этих людей нет симптомов, а анализы показывают отрицательный результат.

Правительство области и Роспотребнадзор держат ситуацию под контролем.

Ранее сообщалось, что эксперты считают ситуацию и с диабетом в России неинфекционной пандемией: каждый год врачи выявляют сотни тысяч новых случаев, и в основном это диабет второго типа. При первом типе болезни поджелудочная железа перестает вырабатывать инсулин из‑за атаки иммунной системы на нужные клетки, а при втором - инсулин есть, но ткани хуже на него реагируют.