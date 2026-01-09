Губернатор Подмосковья призвал сегодня никуда не ездить – из-за снегопада

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рекомендовал жителям сегодня без необходимости не выходить из дома. В регионе бушует мощный циклон "Фрэнсис", к вечеру высота сугробов может достигнуть 40-50 см.

"Для борьбы со стихией на региональных и муниципальных дорогах задействовали свыше 28,7 тыс. человек и свыше 9,5 тыс. единиц техники — это дорожные и коммунальные службы, сотрудники управляющих компаний, бригады МЧС, а также дополнительная спецтехника от профильных министерств. <…> Общественный транспорт продолжает работу в штатном режиме, но из-за сложной дорожной ситуации точечно возможно увеличение интервалов", - сообщил губернатор.

"По возможности откажитесь сегодня от личного транспорта и выберите общественный. Если выезжаете — будьте внимательны и аккуратны за рулем: из-за гололедицы и снежного наката высок риск заносов и ДТП", - добавил Воробьев.