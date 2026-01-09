ВС РФ ударили по территории Украины "Орешником"

ВС РФ нанесли массированный удар по критически важным объектам на Украине в ночь на 9 января с применением ракеты "Орешник", сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня ночью в ответ на террористическую атаку киевского режима по резиденции президента России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и морского базирования, в том числе подвижным грунтовым ракетным комплексом средней дальности "Орешник", а также ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам на территории Украины", - говорится в заявлении министерства.

"Цели удара достигнуты. Поражены объекты производства беспилотных летательных аппаратов, которые использовались в ходе террористической атаки, а также энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины", - добавили в Минобороны.