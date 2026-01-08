СМИ: Танкер "Маринера" сменил флаг на российский уже после начала преследования

Нефтеналивной танкер "Маринера", захваченный американскими военными в Атлантическом океане, сменил флаг уже после того, как его начал преследовать корабль береговой охраны США, утверждает РЕН ТВ без ссылки на источник информации.

По данным телеканала, судно под флагом Гайаны было зафрахтовано частным трейдером. В момент начала преследования танкер находился у берегов Венесуэлы, власти США потребовали от Гайаны подтверждения принадлежности судна. Тем временем, экипаж не подчинился требованиям американских военных, сменил курс и ушел в Атлантический океан, где и был захвачен.

Во время ухода от преследования танкер сменил название судна и получил от Сочи временную регистрацию под российским флагом. Источник РЕН ТВ подчеркнул, что эти действия были выполнены на законном основании.

На борту "Маринеры" находился экипаж из 28 человек: 20 украинцев, шесть граждан Грузии и двое россиян.