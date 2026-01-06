ГОСТ на шаурму в России хотят утвердить в конце 2026 года

В России ГОСТ на шаурму ориентировочно планируют утвердить в конце 2026 года. Об этом заявил глава Роскачества Максим Протасов.

"Хочу подчеркнуть, что стандарт, когда вступит в силу, позволит задать четкие и прозрачные правила игры для всей отрасли, а потребителям даст уверенность в том, что они покупают", - рассказал он ТАСС.

Протасов отметил, что на данный момент завершается доработка первой редакции ГОСТа. Будут учтены все конструктивные замечания и предложения, которые поступили в ходе публичного обсуждения.

Так, документ определит термины "шаурма", "шаверма", "донер" и "кебаб". Также в стандарт будут включены требования к продукции, которая готовится при потребителе, и к упакованным блюдам, продающимся в торговых сетях.

О том, что Роскачество работает над созданием ГОСТа на шаурму, стало известно в ноябре 2025 года.