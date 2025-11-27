В России создадут ГОСТ для шаурмы

Роскачество работает над созданием ГОСта на шаурму. Проект документа находится на стадии доработке, передает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

В прошлом году Роскачество сообщило, что вместе с Федерацией рестораторов и отельеров разработает национальный стандарт на шаурму. ГОСТ установит единые технологические требования.

"После активного публичного обсуждения проект национального стандарта на шаурму перешел на следующий этап - детальную доработку. Мы анализируем все поступившие отзывы, чтобы конечный документ был практичным и полезным для всех", - сообщили в Роскачестве.

Новости о массовых отравлениях шаурмой (по 40-70 человек) неоднократно приходили из разных регионов России даже на протяжении последнего года (травились в Бурятии, Тобольске, Кунгуре, Ноябрьске и др.), хотя во всех случаях причиной отравления было не отсутствие ГОСТа, а банальное нарушение элементарных санитарных правил, которые распространяются на приготовление любой еды, вне зависимости от существования стандарта.

Также в конце 2024 года депутат Госдумы от "Единой России" Виталий Милонов призвал на законодательном уровне запретить добавление в шаурму майонеза. "Считаю, что нужно ввести на законодательном уровне тотальный запрет на использование майонезов в шаверме. Потому что майонез в шаверме — это оскорбление шавермной традиции. Тот, кто пользуется майонезом, наносит удар по репутации шавермы", - заявил народный избранник.

Роспотребнадзор в 2023 году заявлял о намерении ввести знак качества для точек, торгующих шаурмой.