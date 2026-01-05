20-летний сын Рамзана Кадырова стал вице-премьером Чечни

Ахмат Кадыров, 20-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова, назначен исполняющим обязанности вице-премьера республики. До этого он занимал должность министра Чеченской Республики по физической культуре и спорту и сохранит ее на новом посту.

"Ахмат Кадыров назначен на должность исполняющего обязанности заместителя председателя правительства ЧР - министра ЧР по физической культуре и спорту", - написал Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

Он отметил, что Ахмат Кадыров обладает значительным управленческим опытом, глубоким пониманием специфики курируемых направлений и зарекомендовал себя как ответственный и эффективный руководитель.