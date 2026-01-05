Правительство намерено ограничить доступ детей в интернет - законопроект

Внесенный в Госдуму перед новогодними каникулами законопроект предполагает наделение Правительства полномочиями ограничивать доступ детей в интернет. Его внесло само Правительство.

Законопроект был внесен 26 декабря, СМИ осветили его как очередной пакет законодательных мер против кибермошенников. Как говорится в пояснительной записке, его целью является комплексное совершенствование мер противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий.

При этом в тексте есть пункт о контроле доступа детей к интернету. Так, предусматриваются поправки в федеральный закон об информации, информационных технологиях и о защите информации, касающиеся несовершеннолетних пользователей. Вот что предлагается закрепить:

"В целях защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, организатор распространения информации в сети "Интернет", являющийся российским юридическим лицом или гражданином РФ, при осуществлении идентификации пользователей с использованием абонентского номера подвижной радиотелефонной связи обязан осуществлять посредством государственной информационной системы мониторинга исполнения операторами связи обязанностей при оказании услуг связи, указанной в статье 442 Федерального закона от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ "О связи", проверку факта использования абонентского номера несовершеннолетним лицом в порядке, определяемом Правительством РФ".

То есть провайдеров, вероятно, обяжут следить за тем, чтобы каким-то образом "привязать" несовершеннолетних к номеру телефона, с которого они регистрируются в соцсетях. Также говорится о том, что Правительство "устанавливает особенности доступа к информации... для пользователей сети "Интернет", являющихся несовершеннолетними". Этот подзаконный акт может приобрести очень большое значение.

Кроме того, родителей планируется обязать сообщать оператору о том, что номером, который зарегистрирован на них, пользуются ребенок. Порядок передачи таких сведений определит Правительство.

Идея ввести контроль пребывания детей в соцсетях высказывается давно, прежде всего из-за опасной информации, которую дети могут там найти. Параллельно идет и критика таких идей, в основном с точки зрения либеральных позиций и взглядов, но также с патриотических - из-за слежки за людьми. Также предлагается запретить соцсети для детей младше определенного возраста.

Характерно, что в пояснительной записке, которой СМИ чаще всего ограничиваются при освещении законопроектов, о мерах по отношению к несовершеннолетним нет ни слова.