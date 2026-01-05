Правительство намерено ограничить доступ детей в интернет - законопроект

05 Января 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

О реформе НДС и патентов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Общество В России
Фото: Накануне.RU

Правительство намерено ограничить доступ детей в интернет - законопроект

Внесенный в Госдуму перед новогодними каникулами законопроект предполагает наделение Правительства полномочиями ограничивать доступ детей в интернет. Его внесло само Правительство.
Читайте также:

Законопроект был внесен 26 декабря, СМИ осветили его как очередной пакет законодательных мер против кибермошенников. Как говорится в пояснительной записке, его целью является комплексное совершенствование мер противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий.

При этом в тексте есть пункт о контроле доступа детей к интернету. Так, предусматриваются поправки в федеральный закон об информации, информационных технологиях и о защите информации, касающиеся несовершеннолетних пользователей. Вот что предлагается закрепить:

"В целях защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, организатор распространения информации в сети "Интернет", являющийся российским юридическим лицом или гражданином РФ, при осуществлении идентификации пользователей с использованием абонентского номера подвижной радиотелефонной связи обязан осуществлять посредством государственной информационной системы мониторинга исполнения операторами связи обязанностей при оказании услуг связи, указанной в статье 442 Федерального закона от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ "О связи", проверку факта использования абонентского номера несовершеннолетним лицом в порядке, определяемом Правительством РФ".

То есть провайдеров, вероятно, обяжут следить за тем, чтобы каким-то образом "привязать" несовершеннолетних к номеру телефона, с которого они регистрируются в соцсетях. Также говорится о том, что Правительство "устанавливает особенности доступа к информации... для пользователей сети "Интернет", являющихся несовершеннолетними". Этот подзаконный акт может приобрести очень большое значение.

Кроме того, родителей планируется обязать сообщать оператору о том, что номером, который зарегистрирован на них, пользуются ребенок. Порядок передачи таких сведений определит Правительство.

Идея ввести контроль пребывания детей в соцсетях высказывается давно, прежде всего из-за опасной информации, которую дети могут там найти. Параллельно идет и критика таких идей, в основном с точки зрения либеральных позиций и взглядов, но также с патриотических - из-за слежки за людьми. Также предлагается запретить соцсети для детей младше определенного возраста.

Характерно, что в пояснительной записке, которой СМИ чаще всего ограничиваются при освещении законопроектов, о мерах по отношению к несовершеннолетним нет ни слова.

Теги: дети, интернет


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети