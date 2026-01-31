В Кабардино-Балкарии произошло частичное обрушение мемориала Великой Отечественной войны

В Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело по факту частичного обрушения мемориала защитникам города Нальчика погибшим в годы Великой Отечественной войны, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике.

Дело возбуждено по статье "Халатность".

По версии следствия, мемориал, расположенный в сквере неподалеку от улицы Толстого в городе Нальчике нуждался в своевременной реставрации. Однако ответственные должностные лица органов власти не провели ее вовремя и монумент частично обрушился.

С участием криминалистов следственного управления проведен осмотр мемориала, следователями изъята документация и назначено проведение комплекса судебных экспертиз.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.