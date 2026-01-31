Самолет "Уральских авиалиний", летевший из Москвы в Дубай, экстренно сел в Сочи

Воздушное судно авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявшее рейс U6-797 Москва — Дубай, совершило вынужденную посадку в аэропорту Сочи по техническим причинам, сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре.

Инцидент произошел 31 января 2026 года около 14.00 по московскому времени. В настоящее время в отношении самолета проводится техническая ревизия, а пассажиры временно размещены в здании аэровокзала.

Свердловская транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия для проверки исполнения законодательства о безопасности полетов. Соблюдение прав пассажиров, ожидающих продолжения рейса, находится на контроле надзорного ведомства.