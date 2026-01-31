Режим ЧС введен в иркутском городе Бодайбо

В иркутском городе Бодайбо введен режим ЧС. Об этом сообщил глава региона Игорь Кобзев в своем Telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

На место вылетела оперативная группа Правительства региона во главе с первым замгубернатора Романом Колесовым и начальником ГУ МЧС России по Иркутской области Вячеславом Федосеенко. Утром в Бодайбинском городском поселении прошло заседание комиссии по ЧС.

"Введен режим ЧС локального характера, он касается территории домов, которые остались без отопления", - заявил Кобзев.

Из-за перемерзания водовода была остановлена работа четырех котельных. Всю ночь аварийные бригады отогревали магистраль.