Экс-супруг создательницы Wildberries зарегистрировал компанию "ВБ Ритейл"

Бывший муж создательницы Wildberries Татьяны Ким – Владислав Бакальчук – зарегистрировал новую компанию. Согласно данным сервиса Rusprofile, ООО "ВБ Ритейл" будет заниматься розничной торговлей телеком-оборудованием. Компания зарегистрирована в Подмосковье, уставный капитал указан в размере 100 тыс. руб., пишет Forbes.

В 2023 году в Подмосковье уже регистрировалось ООО с таким же названием, это была "дочка" Wildberries. С октября 2024 года этой компанией единолично управляет ООО "РВБ".

Бакальчук и Ким развелись, когда было объявлено об объединении компаний Wildberries и Russ в июне 2024 года. Супруг выступал против сделки и заявлял, что это и есть причина развода. Его бывшая жена отрицала эту версию и говорила о существовании более ранних разногласий.

В 2025 году Бакальчук стал главным исполнительным директором операционной компании сети "М.Видео-Эльдорадо" — ООО "МВМ".