30 Января 2026
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Суд не стал отменять приговор бывшему и.о. ректора РГППУ Дубицкому

Свердловский областной суд поставил точку в деле бывшего исполняющего обязанности ректора РГППУ Валерия Дубицкого.

Напомним, что в ноябре прошлого года Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга приговорил его к 1,5 года колонии общего режима за растрату внебюджетных средств университета на сумму более 700 тыс. рублей. Кроме того, суд взыскал с Дубицкого в пользу РФ в лице ФГАОУ ВО "УрГПУ" (ранее ФГАОУ ВО "РГППУ") в размере 700 тыс. 350 рублей. Свою вину осужденный не признал, а после его адвокат и прокуратура решили обжаловать решение.

Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, оставил приговор суда первой инстанции без изменений.

Дубицкий занимал пост и.о. ректора университета с марта 2021 по июнь 2024 года. Как показало расследование, в 2022-2023 годах он совершил растрату. Делалось это путем переводов в счет аренды квартиры, в которой он жил со своей семьей.

"Дубицкий в указанный период не имел права проживать в квартире, оплачиваемой университетом из внебюджетных средств, так как проживание в квартире предназначалось для физического лица, оказывающего образовательные услуги учебному заведению, кем Дубицкий, состоящий в должности и.о. ректора университета, не являлся", - заявляли ранее в прокуратуре.

Теги: Дубицкий, РГППУ, суд, приговор


