Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба Прокуратуры Свердловской области

В Екатеринбурге бывшего и.о. ректора РГППУ отправили в колонию за растрату

В Екатеринбурге осужден бывший и.о. ректора Российского государственного профессионально-педагогического университета (РГППУ) Валерий Дубицкий. За растрату внебюджетных средств ближайшие 1,5 года он проведет в колонии.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, Дубицкий занимал пост и.о. ректора университета с марта 2021 по июнь 2024 года. Как показало расследование, в 2022-2023 годах он совершил растрату внебюджетных средств университета на сумму более 700 тысяч рублей. Делалось это путем переводов в счет аренды квартиры, в которой он жил со своей семьей.

"Дубицкий в указанный период не имел права проживать в квартире, оплачиваемой университетом из внебюджетных средств, так как проживание в квартире предназначалось для физического лица, оказывающего образовательные услуги учебному заведению, кем Дубицкий, состоящий в должности и.о. ректора университета, не являлся", - заявили в прокуратуре.

Валерий Дубицкий в суде(2025)|Фото: пресс-служба Прокуратуры Свердловской области

Как отметили в ведомстве, сам Валерий Дубицкий свою вину не признал и причиненный ущерб не возместил. Сегодня, 17 ноября, Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга назначил ему 1,5 года в колонии общего режима. Сразу после оглашения бывший и.о. ректора РГППУ был взят под стражу в зале суда.

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 12.09.2024 15:58 Мск В Екатеринбурге возбуждено дело о растрате в педагогическом университете

