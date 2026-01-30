В Екатеринбурге пьяный рецидивист осквернил Вечный огонь на площади Коммунаров

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело после осквернения Вечного огня. Это сделал пьяный рецидивист.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, обвинение по статье УК РФ "Осквернение мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества" предъявлено 44-летнему жителю уральской столицы. Предварительно установлено, что днем 27 января мужчина распивал спиртное на мемориале "Вечный огонь" на площади Коммунаров в Екатеринбурге. Кроме этого, он поместил в пламя огня медную проволоку с целью ее обжига.

Как рассказал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, обвиняемый является коренным жителем города.

"В свои 44 года он явно знал, что Вечный огонь на площади Коммунаров является для каждого из свердловчан священным местом. Тем не менее, у него хватило наглости совершить кощунственные действия, за которые ему теперь грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Из характеризующих сведений в отношении этого субъекта остается добавить лишь то, что ранее он неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности", - отметил полковник Горелых.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, уралец уже помещен под арест. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отправил его в СИЗО до 28 марта 2026 года.