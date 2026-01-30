30 Января 2026
в россии
Общество В России Нижегородская область
Рост на 2%. Матвиенко призвала брать пример в рождаемости с Нижегородской области

Программа поддержки демографии в Нижегородской области является одной из лучших в стране, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с главой региона Глебом Никитиным.
Губернатор отметил, что самая финансово емкая инициатива в рамках регионального проекта – это родительский основной доход, который выплачивается либо в течение трех лет после рождения ребенка, либо в виде 1 млн рублей на ребенка. Никитин сообщил, что более 80% семей выбирает именно ежемесячную выплату как небольшой, но стабильный источник дохода.

Родительский основной доход был внедрен в области с 1 июля 2025 года. Выплата доступна всем семьям, в которых с этого периода и по 30 июня 2028 года родится или будет усыновлен ребенок вне зависимости от дохода семьи. На первого ребенка она составляет 10 тысяч рублей в месяц, на второго – 22 тысячи, на третьего последующих детей – 30 тысяч. Может ли такая сумма как-то поднять рождаемость - вопрос дискуссионный. О результатах можно будет говорить только через год.

Однако обращает на себя внимание то, что власти спешат заявить об успехах, хотя они едва ощутимы. Так, Никитин сказал, что суммарный коэффициент рождаемости (СКР, или количество детей на одну женщину) в регионе вырос, а Нижегородская область превысила прогнозы Росстата по числу рождений на 4%. Данная цифра вызывает вопросы по той причине, что СКР в 2025 году вырос с 1,28 до 1,31, или чуть более чем на 2%. При продолжающемся снижении численности женщин детородного возраста такой прирост может лишь компенсировать снижение числа рождений в абсолютной величине. Кроме того, считать успехом мизерный рост рождаемости на таком низком уровне невозможно. И если это и есть результаты одной из лучших в стране программ по демографии, как говорит Матвиенко, то Россия обречена на быстрое вымирание. При СКР 1,3 каждое следующее поколение будет почти в два раза меньше предыдущего. В этих условиях рост рождаемости на 2% не имеет никакого смысла.

С весны 2025 года Росстат перестал публиковать печальную статистику по демографии. Страна ежегодно теряет сотни тысяч человек, а меры соцподдержки не дают никакого демографического эффекта.

