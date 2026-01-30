В России ввели налог на бонусные баллы продавцов на маркетплейсах

В России бонусы, которые дают продавцам на маркетплейсах, стали облагать налогом. Речь идёт о баллах, которые они получают от платформ за участие в программах скидок.

"Мы фиксируем обращения селлеров по поводу доначислений и расхождений в налоговой отчетности. В том числе когда в доход потенциально включаются баллы и бонусы за скидки, которые фактически не выплачивали продавцу, а списывали в счёт комиссии", – рассказал "Ведомостям" руководитель Союза электронной торговли Георгий Багирян.

По его мнению, ключевая проблема таких ситуаций – отсутствие единообразного подхода и понятной методики отражения бонусных механик маркетплейсов в налоговом учёте. Это может приводить к завышению базы и техническим перекосам на ЕНС.